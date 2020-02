ചിക്കനിലൂടെ കൊറോണ പടരുമെന്ന് വ്യാജ പ്രചരണം, പൊതുവേദിയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിച്ച് തെലങ്കാന മന്ത്രിമാരുടെ മറുപടി

തെലങ്കാന മന്ത്രിമാരായ കെ ടി രാമ റാവു, എട്ടേല രാജേന്ദ്രന്‍, തലസാനി ശ്രീനിവാസ് യാദവ് എന്നിവരാണ് പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിച്ചുകൊണ്ട്. വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. കൊഴിയിമുട്ടയിലൂടെയും, കോഴിയിറച്ചിയിലൂടെയും കൊറോണ വൈറസ് പടരും എന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് പ്രചരണങ്ങളെ നേരിടാൻ മന്ത്രിമാർ തന്നെ നേരിട്ടിറങ്ങിയത്.

ministers eat on public stage, to dispel rumours about coronavirus



