ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും മറ്റൊരു കുഞ്ഞൻ ചന്ദ്രൻ കറങ്ങുന്നു, കണ്ടെത്തലുമായി ശാസ്ത്രലോകം, വീഡിയോ !

2020 CD3 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹത്തെ എന്നാണ് ഗവേഷകർ വിളിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 15ന് അരിസോണയിലെ നാഷ്ണൽ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് മറ്റൊരു ഉപഗ്രഹത്തിഒന്റെ സാനിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ മറ്റു ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രങ്ങലും ഈ ഉപഗ്രഹത്തെ തിരയാൻ തുടങ്ങി.

BIG (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl