ഫാമിലെ ഭൂഗർഭ അറയ്ക്കുള്ളിൽ 1,350 കിലോ കഞ്ചാവ്, കർണാടകയിൽ ലഹരി സംഘങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പൊലീസ്, വീഡിയോ

ഒഡീഷയിൽനിന്നുമാണ് കഞ്ചാവ് എത്തുന്നത് എന്ന് പ്രതികൾ പൊലീസിനോട് വ്യക്തമക്കി. ഒഡിഷയിന്നിന്നും തെലങ്കാനയിലെത്തുന്ന കഞ്ചാവ് അവിടെനിന്നും പച്ചക്കറിൽ ലോറികളിലാണ് കർണാടകയിൽ എത്തുന്നത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി ഫാമിലെ ഭൂഗർഭ അറകളിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണ് പതിവ് എന്നും പ്രതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

#JUSTIN: #Bengaluru police have arrested four drug peddlers and seized 13 quintal(1300 kg) of ganja from a farmhouse in #Kalaburagi district, North #Karnataka. According to police, the ganja was packed in plastic bags and buried underground within the farmhouse. @IndianExpress pic.twitter.com/ASVluPKkmI