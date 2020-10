റേഡിയേഷൻ ചെറുക്കാൻ ചാണകത്തിൽനിന്നും ചിപ്പുമായി രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗ് ചെയർമാൻ, വീഡിയോ

ഇത് റേഡിയേഷന്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മൊബൈല്‍ ഫോണുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ്. ഫോണുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് വികിരണങ്ങളിൽനിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിയ്ക്കും എന്ന് ചിപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വല്ലഭായ് കതിരിയ പറഞ്ഞു. 'ഗോസത്വ കവച്' എന്നാണ് ഈ ചിപ്പിന് പേര് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്. മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരകര്‍ഷക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗ്.

#WATCH: will protect everyone, it is anti-radiation... It's scientifically proven...This is a chip that can be used in mobile phones to reduce radiation. It'll be safeguard against diseases: Rashtriya Kamdhenu Aayog Chairman Vallabhbhai Kathiria (12.10.2020) pic.twitter.com/bgr9WZPUxK