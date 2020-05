വേലിചാടാൻ ഞങ്ങളെ ആരും പഠിപ്പിയ്ക്കേണ്ട, അനായാസമായി വേലി ചാടുന്ന കാട്ടുപോത്തുകളുടെ വീഡിയോ വൈറൽ !

തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുമുള്ളതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ, കോലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധാരണ വേലിയിൽ ഒന്ന് തട്ടുകപോലും ചേയ്യാതെ ശരീരം ഫ്ലക്സിബിളാക്കി ചാടിക്കടക്കുന്ന ആറ് കാട്ടുപോത്തുകളെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പർവിൻ കസ്വാനാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. 38,000 ലധികം ആളുകൾ ഇതിനോടകം വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.





These holy Gaurs are all ready for Olympic entry. Imagine a well grown Indian Gaur is 600+ kg in weight. From TN via Facebook. pic.twitter.com/17LJFTeGQ6