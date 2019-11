ട്രെയിനിനുള്ളിൽ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞുകിടന്ന് പത്തടി നീളമുള്ള കൂറ്റൻ രാജവെമ്പാല, വീഡിയോ !

കത്ത്ഗോദാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിർതിയിട്ട സമയത്താണ് ബോഗിയിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു കയറുന്നത് ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ യാത്രക്കാരെ ട്രെയിനിൽനിന്നും ഇറക്കി അധികൃതർ വനം വകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ബോഗിക്കടിയിലേക്ക് ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്ന പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്.

#KingCobraRescue a 10 foot snake was rescued by the UKFD rescue team along with RFP Kathgodam Railway Station, India. Both the teams ensured safekeeping of passengers, mob, keeping the train on schedule & rescuing the animal. Later King Cobra was released in the forest pic.twitter.com/Y2I1ghc6Cl