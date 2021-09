Aatmanirbhar Bharat requires Aatmanirbhar women!



Proud to share that the Ola Futurefactory will be run ENTIRELY by women, 10,000+ at full scale! It’ll be the largest all- factory in the world!!



തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വനിതകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികരംഗത്ത് വനിതകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അടുത്തിടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ ഓൺലൈൻ വില്പനയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വെബ്‌സൈറ്റിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ മൂലം ഓൺലൈൻ വില്പന സെപ്‌റ്റംബർ 15ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.