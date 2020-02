പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യം, മോദി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മതസ്വാതന്ത്യമെന്ന് ട്രംപ്

ജനങ്ങൾക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഗഹിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് മതസ്വാതന്ത്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യ കഠിന പ്രയത്‌നം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം അഭ്യന്തര കാര്യമാണ്. അതിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉചിതമായ തീരുമാനം ഇന്ത്യ കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

#WATCH US President on Delhi violence & CAA: PM said he wants people to have religious freedom. I heard about individual attacks but I did not discuss it. It is up to India. pic.twitter.com/tk0LOOo1lJ