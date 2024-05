ബംഗാളിലും വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി കനത്ത ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം റെഡ് അലര്‍ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്‍ക്കത്ത നഗരത്തില്‍ അടക്കം ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.



#WATCH | West Bengal: Cyclone Remal made landfall yesterday night and as per IMD, it would continue to move nearly northwards for some more time and then north-northeastwards and weaken gradually into a Cyclonic Storm by morning today



