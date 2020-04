ബാങ്കുകൾക്ക് 50,000 കോടി പ്രഖ്യാപിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക്, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 60 ശതമാനം കൂടുതൽ ഫണ്ട്, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് കുറച്ചു

നബാർഡ്, സിഡ്ബി, ദേശീയ ഹൗസിങ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 50,000 വിതം നൽകും. റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് 4.0 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും. 3.75 ശതാമാനമാക്കി കുറച്ചു. റിപ്പോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 60 ശതമാനം കൂടുതൽ ഫണ്ട് നൽകും. ബാങ്കുകൾ ഡിവിഡന്റ് നൽകുകരുത്. സെപ്തംബറിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ പുനരവലോകനം നടത്തും. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 1.9 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇന്ത്യ നിലനിർത്തിയേക്കും എന്നും ആർബിഐ ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.



It has been decided to provide special refinance facilities for an amount of Rs 50,000 crores to National Bank for Agriculture & Rural Development, Small Industries Development Bank of India, and National Housing Bank to enable them to meet sectoral credit needs: Governor pic.twitter.com/THfzm2O4qm