താലിബാനോടുള്ള നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാതെ കേന്ദ്രം, കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി

31 പാർട്ടികളിലെ 47 നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ കാര്യമായ ഭിന്നത പ്രകടമായില്ല. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സർവ്വകക്ഷിയോഗത്തിൽ സർക്കാർ അറിയിച്ചത്. 1. ദോഹ ധാരണ ലംഘിച്ച് സായുധമായി താലിബാൻ കാബൂളിൻറെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. 2. സമവായത്തിനുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മാറി നിൽക്കുന്നില്ല, സുഹൃദ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ സമ്പർക്കം തുടരുന്നുണ്ട്. 3.സ്ഥിതി സങ്കീർണ്ണമായിരിക്കെ ഇപ്പോൾ താലിബാനോടുള്ള നയം തീരുമാനിക്കാനാവില്ല.

We briefed the Floor Leaders of all political parties today on the Afghanistan situation today. Our focus is on evacuation and the government is doing everything to evacuate people: EAM Dr. S pic.twitter.com/21GUrca33L