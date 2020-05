ജനശതാബ്ദിയും നേത്രാവതിയും മംഗളയും ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ ഓടും, ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഇന്നുമുതൽ, 200 ട്രെയിനുകളുടെ പട്ടിക ഇങ്ങനെ !

കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട്-തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ-തിരുവനന്തപുരം, ജനശദാബ്ദി ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തും. നിസാമുദ്ദീൻ-എറണാകുളം തുരന്തോ, എക്സ്‌പ്രെസ്, ഹസ്രത് ജിസാമുദ്ദീൻ-എറണാകുളം മംഗള എക്സ്പ്രെസ്, മുംബൈ-തിരുവനന്തപുരം നേത്രാവതി എക്സ്‌പ്രെസ് എന്നി ട്രെയിനുകളും സർവീസ് സടത്തും. ആഭ്യന്തര അരോഗ്യ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിയ്ക്കാൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചത്.







Indian Railways has released the list of the 200 trains which will be operated from 1st June: Government of India pic.twitter.com/U1SmC4Bn8C