ഖുശ്ബു കോൺഗ്രസിൽനിന്നും രാജിവച്ചു, സാധാരണക്കാരുമായി കോൺഗ്രസിന് ബന്ധമില്ലാതായി എന്ന് വിമർശനം

'2014ലെ ലോക്സഭ ത്രെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം നേരിട്ട സമയത്താണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിനോ പ്രശസ്തിയ്ക്കോ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ഭാഗമായത്. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിയ്ക്കാത്തവരാണ് പാർട്ടീയുടെ ഉന്നത പദവികളിലുള്ള പലരും. ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന എന്നെപോലുള്ളവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് രാജിക്കത്തിൽ ഖുശ്ബു വിമർശനം ഉന്നയിയ്ക്കുന്നു

Khushboo Sundar resigns from Congress; says in letter to President, "few elements seated at higher level within the party, people who've no connectivity with ground reality or public recognition are dictating terms".