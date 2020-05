തിങ്കളാഴ്ച്ച മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുന്ന ആഭ്യന്തരവിമാന സർവീസുകളിൽ മധ്യഭാഗത്തെ സീറ്റുകൾ ഒഴിച്ചിടുന്ന നടപടി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വ്യോമയാനമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി.സീറ്റുകൾ ഒഴിച്ചിടുന്ന പക്ഷം വിമാനനിരക്കിൽ 33% വർധന ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

It's not viable to keep the middle seat vacant.Even if you keep middle seat vacant you'll still have a situation where prescribed distance for isn't followed. If you were to do it then you've to hike up airline ticket price by 33%:Civil HS Puri pic.twitter.com/9LfiI9tAA3