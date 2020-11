Bihar Election Results: എൻഡിഎയ്ക്ക് മുന്നേറ്റം, മഹാസഖ്യം പിന്നോട്ട്

കോൺഗ്രസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് 69 ഇടത്താണ്. 23 ഉടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സും, 12 ഇടങ്ങളിൽ ഇടതുപാർട്ടികളും മുന്നേറുന്നു. ലീഡ് നില എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറിമറിയാവുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇരു മുന്നണികളും തമ്മിൽ ലീഡിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലളിലെ 55 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ആർജെഡി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാസഖ്യം ഭൂരിപക്ഷം നേടും എന്നാണ് മിക്ക എക്സിറ്റ്പോൾ ഫലങ്ങളും പ്രവചിയ്ക്കുന്നത്. 243 അംഗ നിയമസഭയിൽ ഭരണം പിടിയ്ക്കാൻ 122 സീറ്റുകൾ നേടണം. 19 കമ്പനി കേന്ദ്ര സേനയെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലും, 59 കമ്പനി കേന്ദ്ര സേനയെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.



EC trends for 223 of 243 seats: NDA leading on 117 seats - BJP 63, JDU 48, Vikassheel Insaan Party 5, HAM-1



Mahagathbandhan ahead on 95 seats - RJD 61, Congress 19, Left 15



BSP and AIMIM have a lead on one seat each, LJP on four & independents on five #BiharElectionResults pic.twitter.com/VthzTivoM7