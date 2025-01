' അങ്ങോട്ടു പോകാന്‍ ഞാന്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ല. നിങ്ങള്‍ തന്നെ പറയൂ, ഏതാണ് സ്ഥലം? വെള്ളമല്ലേ? അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവിടെ പോയി നീന്തണമെന്നാണോ?' ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു. 67 പേര്‍ മരിച്ച ഒരു അപകടത്തെ ഇത്രയും നിസാരവത്കരിക്കാന്‍ ട്രംപിനു എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന വിമര്‍ശനം.



അപകടത്തിനു പിന്നാലെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരായ ജോ ബൈഡനെയും ബറാക് ഒബാമയെയും ട്രംപ് വിമര്‍ശിച്ചതും വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. സൈന്യത്തിലുള്‍പ്പെടെ വംശീയ വൈവിധ്യത്തിനായി വാദിക്കുന്ന ഡിഇഐ (DEI) നയത്തെ ട്രംപ് വിമര്‍ശിച്ചു. വ്യത്യസ്തത, തുല്യത, ഉള്‍ച്ചേര്‍ക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി കഴിവുള്ളവരെ പുറത്തുനിര്‍ത്തുകയാണെന്ന തരത്തിലാണ് ട്രംപ് മുന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചത്. ഏത് വംശത്തില്‍ ഉള്ള ആളാണെന്നു നോക്കാതെ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവരെയാണ് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളില്‍ വേണ്ടതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളില്‍ ഇരിക്കുന്നവര്‍ ജീനിയസുകള്‍ ആയിരിക്കണമെന്നും അവരുടെ വംശം നോക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പറഞ്ഞ ട്രംപ് അപകടത്തിനു കാരണം 'വൈവിധ്യനയം' ആണെന്നു വിമര്‍ശിക്കാന്‍ കാരണമെന്താണെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ 'കോമണ്‍ സെന്‍സ്' എന്നും മറുപടി നല്‍കി.



Reporter: Do you have a plan to go visit the site?



Trump: I have a plan to visit, not the site. Because you tell me, what’s the site? The water? pic.twitter.com/TytZjonqvx