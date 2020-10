"ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചിത്രമല്ല" ലോകത്തെ അസൂയപ്പെടുത്തി ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യം

മാസ്‌ക് ധരിക്കുകയോ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കാണികളാണ് ബ്ലെഡിസ്ലോ കപ്പ് ടെസ്റ്റ് മത്സരം കാണുന്നതിനായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിചേർന്നത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഏഴുമാസത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി നടക്കുന്ന റഗ്ബി മത്സരമാണിതെന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഹെറാൾഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

While we Americans are sitting at home watching the NFL today keep in mind this happened in New Zealand today.



(FWIW - They had an organized national response to Coronavirus.) pic.twitter.com/GMhWpGSGIf