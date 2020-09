കശ്‌മീർ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വിമര്‍ശിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധി മിജിതോ വിനിദോ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇ‌മ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള

മറുപടി പ്രസംഗത്തില്‍ ശക്തമായ വിമര്‍ശനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധി നടത്തിയത്. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ കടന്നുകയറ്റമാണ് കശ്‌മീരിലെ നിലവിലെ പ്രശ്‌നമെന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.

#WATCH This is the same country that provides pensions for dreaded&listed terrorists out of State funds...We call upon Pak to vacate all those areas that it's in illegal occupation of: Mijito Vinito,First Secy, Mission to UN exercises India's right of reply to Pak PM at UNGA pic.twitter.com/PiXDSZAYTJ