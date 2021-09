സമാധാനത്തിന്റെ സംസ്‌കാരം ചർച്ച ചെയ്യാനും ആഘോഷിക്കാനും മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും മറിച്ച് അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ സജീവമായി വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നും വിദിഷ മൈത്ര പറഞ്ഞു.സ്വന്തം രാജ്യത്തും അതിര്‍ത്തിയിലും 'അക്രമസംസ്‌കാരം' വളര്‍ത്തുന്നത് തുടര്‍ന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിദ്വേഷപ്രസംഗം നടത്താൻ വേദിയാക്കാൻ യുഎൻ വേദിയാക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും വിദിഷ മൈത്ര പറഞ്ഞു.

We have witnessed yet another attempt by #Pakistan to exploit @UN platform for hate speech against India, even as it continues to foment culture of violence at home & across its borders.We dismiss & condemn all such efforts: First Secretary @IndiaUNNewYork Vidisha Maitra at #UNGA pic.twitter.com/IqDi4aYlpA