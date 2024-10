അവസാന നിമിഷം ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തുലച്ചു, കിംഗ്സ് കപ്പിൽ നിന്നും അൽ നസർ പുറത്ത്: വീഡിയോ

മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയുടെ അധിക സമയത്താണ് അല്‍ നസറിന് അനുകൂലമായി പെനാല്‍ട്ടി ലഭിച്ചത്. ഒരു ഗോളിന് മുന്നില്‍ നിന്നിരുന്ന അല്‍ താവൂനെതിരെ സമനില സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ പെനാല്‍ട്ടി എടുത്ത സൂപ്പര്‍ താരത്തിന് പന്ത് വലയിലെത്തിക്കാനായില്ല. കിംഗ്‌സ് കപ്പിന്റെ റൗണ്ട് 16ലായിരുന്നു അല്‍ താവൂനും അല്‍ നസറും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്.



കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം തനിക്ക് ലഭിച്ച പെനാല്‍ട്ടികളെല്ലാം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാന്‍ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും മത്സരം ജയിക്കാനായില്ല. കപ്പില്‍ നിന്നും പുറത്തായതില്‍ നിരാശയുണ്ട്.എന്നാല്‍ ഇനിയും 2 ടൂര്‍ണമെന്റുകള്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. അവയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കും. മത്സരശേഷം അല്‍ നസര്‍ കോച്ച് പറഞ്ഞു.

"Elite mentality sends Al nassr home"



Al Nassr are out of King cup thanks to 95th minute Ronaldo heroicpic.twitter.com/EKmEZls9Qz