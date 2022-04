കുഞ്ഞിന്റെ വിയോഗത്തിൽ നീറുന്ന റൊണാൾഡോയ്ക്കായി മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ആൻഫീൽഡിൽ ആരാധകർ നിർത്താതെ കയ്യടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിൽ താരങ്ങൾ കളി തുടർന്നെങ്കിലും യു‌ വിൽ നെവർ വാക്ക് എലോൺ ആന്തം പാടി ആരാധകർ കയ്യടി തുടർന്നു.

കറുത്ത ആം ബാൻഡ് ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ ആരാധകർ ഇന്നലെ കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച്ചയാണ് തന്റെ ഇരട്ട‌കുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ മരണവാർത്ത റൊണാൾഡോ പങ്കുവെച്ചത്. ആൺകുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. അതേസമയം മത്സരത്തിൽ ലൂയിസ്‌ഡയസിന്റെ 2 ഗോളുകളുടെയും സാദിയോ മാനെ മുഹമ്മദ് സലാ എന്നിവർ നേടിയ ഓരോ ഗോളിന്റെയും ബലത്തോടെ 4-0നാണ് ലിവർപൂൾ വിജയിച്ചത്.

Applauding for 1 Min straight for Cristiano Ronaldo in the 7th Minute. Respect ❤️ pic.twitter.com/m8Gfui0Z95