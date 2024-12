അതേസമയം പുഷ്പ 2 വിലെ ഫഹദ് കഥാപാത്രത്തെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ 'തരക്കേടില്ല' എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. മറുവശത്ത് തെലുങ്ക് പ്രേക്ഷകര്‍ അല്ലു അര്‍ജുന്റെ നായക വേഷത്തോളം ഫഹദിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഫഹദ് ഈയിടെയായി ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനറിസങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് പുഷ്പ 2 വിലും ഉള്ളതെന്നാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി ഭന്‍വര്‍ സിങ് ശെഖാവത്തിനെ കാണാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ പുഷ്പ 2 വിന്റെ ആദ്യ ഷോയ്ക്കു ശേഷം പ്രതികരിച്ചു.



bhAAi's entry was solid...

But #FahadhFaasil steals the show his typical kiddish masala vibe takes over #Pushpa2 pic.twitter.com/JBQqzQa5DN