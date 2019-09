പട്ടാപ്പകൽ ബിസിനസുകാരനെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി അജ്ഞാതൻ, നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്, വീഡിയോ

സംഭവത്തിന്റെ സിസി‌ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ അക്രമി കാറിനടുത്തെത്തി ചില്ലിന് മുന്നിൽനിന്ന് നിരന്തരം വെടിയുതിർക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അക്രമിയെ മറികടന്ന് കാറുമായി രക്ഷപ്പെടാൻ നരേന്ദർ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും ആക്രമിയുടെ വെടിയേറ്റതോടെ ഇതിന് സാധിക്കാതെ വന്നു.

This is in Delhi. Law and order has totally collapsed. Look at how the shooter is standing on top of a car and firing at a businessman in Dwarka. Wonder why home ministry is looking the other way. Shame. pic.twitter.com/X5nSRdQF3b