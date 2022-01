കേപ് ടൗണ്‍ ടെസ്റ്റിനിടെ തന്റെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ ഡഗ്ഔട്ടിലെ താരങ്ങളോട് കൈയടിക്കാന്‍ പറയുന്ന കോലിയെയാണ് രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്നലെ കണ്ടത്.



മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ജയന്ത് യാദവ്, വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹ, പ്രിയങ്ക് പാഞ്ചല്‍ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ് ഡഗ്ഔട്ടില്‍ ഇരുന്ന് കളി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അവരോട് കൈയടി നിര്‍ത്തരുതെന്നും താളത്തില്‍ കൈയടിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കാനുമാണ് കോലി മൈതാനത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞത്.



Kohli celebrates the wickets.. looks towards his team dug out and shouts 'Keep Clapping Boys.. Keep Clapping' and this follows..



This guy just creates an amazing atmosphere in the match.. pic.twitter.com/ens77zqg3M