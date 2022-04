അവസാന മത്സരത്തിനു തൊട്ടുമുന്‍പ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെയ്‌ലര്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കിവീസ് താരങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഗ്രൗണ്ടില്‍ നിരന്നുനിന്ന് ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുകയായിരുന്നു. ടെയ്‌ലറിന്റെ മൂന്ന് മക്കളും ഈ സമയത്ത് മൈതാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയഗാനം തുടങ്ങി ഏതാനും സെക്കന്‍ഡുകള്‍ കഴിഞ്ഞതോടെ ടെയ്‌ലറിന്റെ കണ്ണ് നിറയാന്‍ തുടങ്ങി.



is about to play his final international game of cricket for New Zealand.



