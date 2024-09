സംഗതി അജിത് ഫാനാണ്, എന്നാൽ വിജയ് അഭിനയം നിർത്തുന്നത് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല: നസ്റിയ

എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയോടെ അഭിനയജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് തമിഴ് സൂപ്പര്‍ താരമായ വിജയ്. എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ രാഷ്ട്രീയം പശ്ചാത്തലമാക്കിയുള്ള സിനിമയാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇപ്പോഴിതാ വിജയ് അഭിനയജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സങ്കടം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിനിമാതാരമായ നസ്‌റിയ.

"Even as a die-hard fan of #Ajith Sir hearing that #Thalapathy69 will be Vijay's Sir's last movie hits hard. One last dance from the legend is truly bittersweet. #Thalapathy69 #Vijay69 #EndOfAnEra"