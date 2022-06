ഇതും ഒരു ഭാഗ്യമാണ്, യോഗമാണ്, തന്റെ ഹിറ്റായ പാട്ടുകളാല്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്: അശ്വതി

ബോളിവുഡ് ഗായകനും മലയാളിയുമായ കൃഷ്ണകുമാര്‍ കുന്നത്തിന്റെ അകാല മരണത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് സിനിമാലോകം.കെ കെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഓര്‍ക്കുകയാണ് സീരിയല്‍ താരം അശ്വതി. ബോളിവുഡ് ഗായകനും മലയാളിയുമായ കൃഷ്ണകുമാര്‍ കുന്നത്തിന്റെ അകാല മരണത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് സിനിമാലോകം.കെ കെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഓര്‍ക്കുകയാണ് സീരിയല്‍ താരം അശ്വതി.





അശ്വതിയുടെ വാക്കുകള്‍







'ഡാ, K K അന്തരിച്ചു ..





ഏ? അതാരാ? ..





എടോ വല്യ സിംഗര്‍ ആണ് ..





ഏ? .. ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ' ..





ശെരിയാണ്, നമ്മളില്‍ പലക്കും അങ്ങനെ KK എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അറിയില്ല, എന്നാല്‍ ...







Apadi podu podu podu



(Ghilli)



Kalyanam than kattikit odipolama

(Saamy)



Uyirin uyire (kakha kakha)



Andamkakka kondakkari (Anniyan)



Ninaithu ninaithu pathu

(7G rainbow colony)



Kathalikum asai illai

(Chellame)



Pattamboochi koopidumbodh

(Kavalan)



Vamba velak vangum vayasu da (Ji)

Kadhal valarthen kadhal valarthen



(Manmadhan)



Strawberry kanne minmini Penne



(Minsarakanav)



Olllikuchi odambukari (Red)



Oru vartha kekka oru varusham (Ayya)



Neeye neeye nane neeye

(M kumaran s/o Maha Lakshmi)



Pathukkulle number onnu sollu

(Vasoolraja MBBS)



My name is billa

(Billa 2007)



Deepavali deepavali



(Sivakasi)



Poy solla poren Poy solla poren



(Thiruttu payale)

Annanoda Pat



(Chandramukhi)







- - - - - -

Rahasyamay rahasyamay

(Puthiyamugam) (ഒരേ ഒരു മലയാളം പാട്ട്)





- - - - - -

Tadap Tadap Ke Is Dil

(Hum Dil De Chuke Sanam)



Koi Kahe Kehta Rahe

(Dil Chahta Hai)



Dola Re Dola & Maar Dala

(Devdas)



Shikdum Shikdum

(Dhoom)



Gori Gori



(Main Hoon Na)



Touch me don't touch me

(DHOOM 2)



Tu Hi Meri Shab Hai

(Gangster)



Jhoom Barabar Jhoom

(Jhoom Barabar Jhoom)



Aankhon Mein Teri

(Om Shanti om)

Dil Ibaadat

(Tum Mile)



Tune Maari Entriyaan

(Gunday)



Khuda Jaane se

(Bachna Ae Haseeno)



Zara Sa

(Jannat)



Tu Jo Mila

(Bajrangi Bhaijaan)



Make Some Noise For The Desi Boyz

(Desi Boyz)



Sajde Kiye Hai Lakhon

(Khatta meeta) ...







ഇതിപ്പോ ഹിറ്റ് ചാര്‍ട്ടിലെ 1% മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളു ട്ടൊ, എഴുതിയാല്‍ തീരില്ല ബാക്കി ഹിറ്റുകള്‍ .. കൃഷ്ണകുമാര്‍ കുന്നത്ത് എന്ന മലയാളിയായ പ്രശസ്ത ഗായകന്‍ KK പാടിയ ചില പാട്ടുകള്‍ മാത്രം ആണിത് ..

ഇപ്പോ അറിയാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ K K ആരായിരുന്നെന്ന് .. ഇതും ഒരു ഭാഗ്യമാണ്, യോഗമാണ്, ഇങ്ങനെ തന്റെ ഹിറ്റായ പാട്ടുകളാല്‍ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അറിയപ്പെടുക എന്നത് കൊണ്ട് ..







പ്രണാമം K K, We miss you..(copied)