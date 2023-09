#Jailer WW Box Office



Despite new releases, the film is UNSTOPPABLE



||#600CrJailer|#Rajinikanth #ShivaRajKumar | #Mohanlal||



Week 1 - ₹ 450.80 cr

Week 2 - ₹ 124.18 cr

Week 3 - ₹ 47.05 cr

Week 4

Day 1 - ₹ 3.92 cr

Day 2 - ₹ 3.11 cr

Day 3 - ₹ 4.17 cr

Total -… pic.twitter.com/PDEAQ6K77U