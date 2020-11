കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സൗമിത്ര ഇന്നലെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ബെൽ വ്യൂ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചത്. കൊവിഡ് മൂലം ഒക്‌ടോബർ ആറിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാകുകയായിരുന്നു.

A great loss to the world of Cinema. Pranam #SoumitraChatterjee pic.twitter.com/RHf4AvtTz0