ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പീൽ കൗൺസിൽ നിരോധിച്ചു, ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ദിവസമെന്ന് വിശാൽ ഭരദ്വാജ്

നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതോട് കൂടി സെൻസർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സംവിധായകർക്കും നിർമാതാക്കൾക്കും നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേസമയം കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായാണ് സിനിമാലോകത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നത്.

Do the high courts have a lot of time to address film certification grievances? How many film producers will have the means to approach the courts? The FCAT discontinuation feels arbitrary and is definitely restrictive. Why this unfortunate timing? Why take this decision at all?