എന്നേക്കാൾ കിടിലനായ മറ്റൊരു നടിയെ ലോകത്ത് കാണിച്ചുതരാമോ? വെല്ലുവിളിയുമായി കങ്കണ

സ്വഭാവറോളുകളിൽ മെറിൽ സ്ട്രീപ്പിനെപോലെയുള്ള പ്രതിഭയാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ ആക്ഷൻ,ഗ്ലാമർ റോളുകളിൽ ഗാൽ ഗാദോയെപോലെ അഭിനയിക്കാനും തനിക്ക് കഴിയും. അതിനാൽ തന്നെ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു നടിയേക്കാൾ റേഞ്ച് തനിക്ക് തന്നെയാണ് കങ്കണ വ്യക്തമാക്കി. കങ്കണ വ്യത്യസ്‌തമായ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തലൈവി,ധാകഡ് എന്നീ സിനിമകളിലെ ചിത്രങ്ങളോട് കൂടിയാണ് താരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Massive transformation alert, The kind of range I display as a performer no other actress on this globe has that right now, I have raw talent like for layered character depictions but I can also do skilled action and glamour like Gal Gadot #Thalaivi #Dhaakad pic.twitter.com/fnW3D20o6K