'ശശി തരൂരിനെ വെല്ലും'; ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമായി ഗ്രാമീണ മുത്തശ്ശി, വീഡിയോ !

ഭാഗ്‌വാണി ദേവി എന്നാണ് ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ പേര് രാജസ്ഥാനിലെ ജുൻജുനുവിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. മഹാത്മ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയു എന്ന് മുത്തശ്ശിയോട് സ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ഇതോടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ കുറിച്ച് മുത്തശ്ശി വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

'മഹാത്മ ഗാന്ധി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ നേതാവാണ്. ലളിതമായി ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ധറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സ്വന്തമായി നൂൽനൂറ്റ് നെയ്ത ഖദർ ആണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ്. ഗന്ധിജി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ആദ്ദേഹം മരിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസുകളിൽ നിന്നും മരിക്കുകയില്ല' സ്വന്തം പേരുകൂടി പറഞ്ഞാണ് മുത്തശ്ശി വിവരണം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

സ്പോക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിന് 10 ൽ എത്ര മാർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അരുൺ ബോത്രയാണ് ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മുത്തശ്ശിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ശശി തരൂരിനെ വെല്ലും എന്നാണ് നിരവധി പേർ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ മണിക്കൂറുകൾക്കകം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽപരം ആളുകളാണ് കണ്ടത്.



