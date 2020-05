ഒരുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് കൊവിഡ് ഭേദമായി, അമ്മയുടെ കൈകളിലിരുന്ന് വീട്ടിലേക്ക്, വീഡിയോ

കൊവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ സിയോണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കുഞ്ഞ്. രോഗം ഭേദമായ കുഞ്ഞിനെ കരഘോഷങ്ങളോടെ

വീട്ടിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശംസകൾ നേരുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.



#WATCH Maharashtra: A one-month-old infant was discharged from Mumbai's Sion Hospital today after recovering from #COVID19. (Source: Sion Hospital) pic.twitter.com/Gqe9zhemgx