Kerala Lottery AKSHAYA LOTTERY RESULT ആ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഒന്നാം സമ്മാനം കണ്ണൂരിലേക്ക്

Kerala Result, April 21: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ അക്ഷയ AK-494 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായി. AR 821955 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ 70 ലക്ഷം രൂപ. കണ്ണൂരില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റാണിത്. കൊല്ലത്തില്‍ വിറ്റ AR 797558 എന്ന ടിക്കറ്റിനണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായ 500000 രൂപ.









AN 821955, AO 821955, AP 821955, AS 821955, AT 821955,

AU 821955, AV 821955, AW 821955, AX 821955, AY 821955

AZ 821955 എന്നീ നമ്പറുകള്‍ക്കാണ് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമായ 8,000 രൂപ ലഭിക്കുക.









മൂന്നാം സമ്മാനമായ 100000 രൂപയ്ക്ക് അര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകള്‍







1) AN 243733 (PALAKKAD)

2) AO 166821 (PALAKKAD)

3) 3) AP 815621 (KOLLAM)

4) 4) AR 647152 (PUNALUR)

5) 5) AS 479880 (PATTAMBI)

6) 6) AT 818020 (WAYANADU)

7) 7) AU 195520 (ERNAKULAM)

8) 8) AV 493052 (NEYYATTINKARA)

9) 9) AW 496108 (IRINJALAKUDA)

10) 10) AX 628441 (KOTTAYAM)

11) 11) AY 310736 (PAYYANUR)

12) 12) AZ 674026 (IRINJALAKUDA)





നാലാം സമ്മാനമായ 5000 രൂപയ്ക്ക് അര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകള്‍







0019, 0125, 0952, 1132, 1674,

3634, 4650, 5940, 6570, 7210,

7347, 8330, 8626, 8683, 8812,

9182, 9282, 9841





























കേരള ലോട്ടറി









തിങ്കള്‍ - വിന്‍വിന്‍

ചൊവ്വ - സ്ത്രീശക്തി





ബുധന്‍ - അക്ഷയ

വ്യാഴം - കാരുണ്യ പ്ലസ്

വെള്ളി - നിര്‍മല്‍

ശനി - കാരുണ്യ









എല്ലാ മാസത്തിലെയും ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഭാഗ്യമിത്ര ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഉണ്ട്.