ഇപ്പോഴിതാ അര്‍ഷാദിനെ നീരജിന്റെ അമ്മ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചപോലെ നീരജിനെയും ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അര്‍ഷാദ് നദീമിന്റെ ഉമ്മ. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ വെള്ളി മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ തനിക്ക് മകനെ പോലെയാണെന്ന് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ ജേതാവായ പാക് താരം അര്‍ഷാദ് നദീമിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു. നീരജ് എനിക്ക് മകനെ പോലെയാണ്. നദീമിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സഹോദരനുമാണ് അവന്‍. ജയതോല്‍വികള്‍ എല്ലാം കായികയിനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. നീരജിന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൂടുതല്‍ മെഡലുകള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ നീരജിനാകട്ടെ. ഞാന്‍ അവനായും പ്രാര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാണ് ഒരു പാക് മാധ്യമത്തോടെ അര്‍ഷാദ് നദീമിന്റെ ഉമ്മ പ്രതികരിച്ചത്.

"If mothers ran the world, there would be no hate, no wars. #ArshadNadeem's mother: ' is like a son to me. I prayed for him too.' (courtesy indyurdu) #NeerajChopra's mother: 'We're happy with silver. The one who won gold (Arshad Nadeem) is also my child.'"… pic.twitter.com/hCHGGZ6c30