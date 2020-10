ബാബ്‌റി മസ്‌ജിദ് തകർത്തതിൽ ഗൂഡാലോചനയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ലഖ്‌നൗ കോടതി വിധിയെ പരിഹസിച്ച് പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ. ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ നീതി ഇതാണെന്നും അവിടെ പള്ളിയേ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും കോടതിവിധിയെ പരിഹസിച്ച് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ പ്രതികരണം.

There was no mosque there. Justice in new India! https://t.co/JdqfgWqzLm