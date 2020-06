ചൈനീസ് റസ്റ്റോറന്റുകൾക്കും ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്താവാലെ

ഇന്ത്യാ അതിർത്തിതർക്കം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനീസ് റസ്റ്റോറന്റുകളും ഭക്ഷണങ്ങളും നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്താവാലെ. ജനങ്ങൾ ചൈനീസ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Restaurants selling Chinese food should be banned. I appeal to people to boycott Chinese food: Union Minister Ramdas Athawale pic.twitter.com/PoY0Udfule