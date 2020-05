കേന്ദ്രം 20 ലക്ഷത്തിന്റെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് ആദ്യ ട്വീറ്റ്, പിന്നീട് തിരുത്തുമായി ധനമന്ത്രി

ഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജിനെപറ്റിയുള്ള ട്വീറ്റിൽ പിഴവ് വരുത്തി ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. എന്നാൽ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടു കൂടി ധനമന്ത്രി തന്നെ തിരുത്തുമായി ഉടനെ രംഗത്തെത്തി. ടൈപ്പ് ചെയ്‌തപ്പോൾ പറ്റിപോയ പിശകാണിതെന്നും ട്വീറ്റ് തിരുത്തി വായിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Sorry everybody for the typo: please read as Rs 20 lakh crore. https://t.co/w3x6p59ifl