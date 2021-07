അതേസമയം റെയ്‌ഡ് നടന്നതായി ആദായനികുതി വകുപ്പോ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ നികുതിവെട്ടിപ്പ് നടന്നതായുള്ള പരാതിയെ തുടർന്നാണ് റെയ്‌ഡെന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ വീടുകളിലും തിരച്ചിൽ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

Madhya Pradesh: Visuals from outside the office of Group in Bhopal



Income Tax Department is conducting searches on Dainik Bhaskar Group in connection with tax evasion case, at multiple locations, as per Sources pic.twitter.com/boH3xLGUUE