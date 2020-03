മുംബയ്-ജബല്‍പൂര്‍‌ ഗോഡന്‍ എക്‌സ്‌പ്രസില്‍ മാര്‍ച്ച്‌ 16ന് രോഗബാധിതരായ നാല് പേര്‍ ബി1 കോച്ചില്‍ സഞ്ചരിച്ചതായും ട്വിറ്ററിലൂടെ തന്നെ റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇവര്‍ ദുബായില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിയവരാണ്. അതേസമയം ജനത കർഫ്യൂവിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് അർധരാത്രിയോടെ ട്രെയ്ൻ സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കും. മുംബൈ ചെന്നൈ നഗരങ്ങളിലെ ഉൾപ്പടെ സബർബൻ ട്രെയിൻ അർവീസുകളും വെട്ടിച്ചുരുക്കും. ജനതാ കർഫ്യൂവിനെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നളെ സംസ്ഥാനത്ത് കെഎസ്ആർടിസിയും കൊച്ചി മെട്രോയും സർവീസ് നടത്തില്ല.



8 passengers who had travelled on AP Sampark Kranti Express from Delhi to Ramagundam on 13th March have tested positive of COVID-19 yesterday.



Passengers are advised to avoid non essential travel for the safety of fellow citizens