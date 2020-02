ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷം, പൊലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

സംഘർഷം നിൽനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ പത്തിടങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘഷം ദുഃകരം എന്നാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജിരിവാൾ പ്രതികരിച്ചത്. ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപികാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രീ അമിത് ഷായോട് കെജ്‌രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



SOS: #Chandbagh situation is getting worse, vehicles set ablaze, stone pelting is going on as well the public property is being vandalizing by Pro CAA protestors.#Chandbagh #CAA_NRC_Protests #DelhiPolice #Delhi pic.twitter.com/JGzBbOgJuN