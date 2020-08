പീരങ്കികളും തോക്കുകളും ഉൾപ്പടെ 101 പ്രതിരോധ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കിമതി നിരോധിച്ചു, നിർമ്മാണം ഇനി ഇന്ത്യയിൽ; പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രതിരോധമന്ത്രി

ഡൽഹി: പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വയം പരിയാപ്തത ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിർണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. സേനകൾക്ക് വേണ്ട ആയുധങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമിയ്ക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 101 പ്രയ്തിരോധ ഉത്പന്നങ്ങളൂടെ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ നിരോധിയ്ക്കും എന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ രാജ്നാഥ് സിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

