പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ക്വാറന്റൈൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് ദുഃഖകരം: കേരള മോഡലിനോടുള്ള വഞ്ചനയെന്ന് ശശി തരൂർ

സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്ന പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ദുഖകരമാണെന്ന് എംപി.വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരിൽ പലരും ഉള്ള ജോലിയും നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്നും ക്വാറന്റൈൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് ദുഖകരമാണ്. കേരളാ മോഡലിലുള്ള ആരോഗ്യമാതൃകയോടുള്ള വഞ്ചനയാണിതെന്നും തരൂർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം.

Expecting our returning pravasis, many of whom have lost their jobs, to pay for their is not only sad but a betrayal of the Kerala healthcare model whose success the govt has been basking in. https://t.co/xkYVgA649a