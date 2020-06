ഹോങ്കോങ് സമൂഹമാധ്യമമായ ലിക്ജിയിൽ ചൈനീസ് വ്യാളിയെ അമ്പെയ്യുന്ന ശ്രീരാമന്റെ ചിത്രം വൈറലായി. ഞങ്ങൾ കീഴടക്കും ഞങ്ങൾ കൊല്ലും എന്ന കുറിപ്പോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വ്യാളിയെ അമ്പെയ്യുന്ന ശ്രീരാമന്റെ ചിത്രം പ്രമുഖ മാധ്യമമായ തായ്‌വാൻ ന്യൂസ് ഫോട്ടോ ഓഫ് ദ ഡേ ആക്കി.

Photo of the Day: India's Rama takes on China's dragon https://t.co/7jbcXqgmxq pic.twitter.com/hC7DRGCDR2