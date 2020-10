മൈതാനത്ത് തുറിച്ചുനോട്ടം, ജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോലും സൂര്യകുമാറിന് നൽകാതെ കോലി, വിമർശനം ശക്തം

മത്സരത്തിന്റെ 13ആം ഓവർ കഴിഞ്ഞ പിന്നാലെ കവറിൽ സൂര്യകുമാറിനെ കോലി പ്രകോപിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല. കളിയിൽ 43 പന്തിൽ നിന്നും 79 റൺസ് നേടിയ സൂര്യകുമാറിന്റെ മാച്ച് വിന്നിങ് പ്രകടനത്തെ പറ്റിയും കോലി ഒരക്ഷരം സംസാരിച്ചില്ല.

Shameful act by virat and no reason for sledge to Surya Kumar Yadav #SuryakumarYadav pic.twitter.com/y4mtnzq2j5