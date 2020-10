കളിക്കാർ എല്ലായിപ്പോഴും വിജയിക്കണമെന്നില്ല, സിവയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവർക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് പത്താൻ

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ ക്യാപ്‌റ്റൻ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ കുടുംബാഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പത്താൻ. പ്രകടനം മോശമായതിന്റെ പേരിൽ ധോണിയുടെ അഞ്ച് വയസ്സുകാരി മകൾ സിവയെ ഉൾപ്പെടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചിലർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കമന്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് പത്താന്റെ പ്രതികരണം.

എല്ലാ കളിക്കാരും തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കളികളത്തിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കുന്നവരാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നില്ലെന്ന് വരാം.അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല- ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.



All the players giving their best,sometimes it just doesn’t work but it’s doesn’t give any one any authority to give a to a young child #mentality #respect