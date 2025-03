പുടിന് നേരെ വധശ്രമമോ? റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ കാറിന് തീപിടിച്ചു, ദ്യശ്യങ്ങൾ വൈറൽ

സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കനത്ത പുക കാറില്‍ നിന്നുയരുന്നതും പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍ തീ അണക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. തീപിടിത്തമുണ്ടായ സമയത്ത് കാറിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റതായി വിവരമില്ലെന്നാണ് ദ സണ്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

???????????? PUTIN’S LIMOUSINE EXPLODES—SECURITY PANIC ERUPTS



One of Putin’s luxury Aurus limousines went up in flames near Moscow’s FSB headquarters.



Cause? Still unknown, but the fire spread fast.



Witnesses saw workers rushing from nearby bars to help before emergency services… https://t.co/O0RcJafYRa pic.twitter.com/gNRAwN7ljv