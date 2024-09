"മോനെ ഹനുമാനെ"... മലയാളി റാപ്പറെ കെട്ടിപിടിച്ച് മോദി: വീഡിയോ വൈറൽ

മലയാളിയായ റാപ്പര്‍ സൂരജ് ചെറുകാട് ബിഗ് ഡ്വാഗ്‌സ് എന്ന പാട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. യുഎസിലെ പൊതുപരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഹനുമാന്‍ കൈന്‍ഡിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഹസ്തദാനം നല്‍കുകയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് പ്രധാനമന്ത്രി ജയ് ഹനുമാന്‍ എന്ന് വിളിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായി. ഗായകന്‍ ആദിത്യ ഗാധ്വി, സംഗീതസംവിധായകന്‍ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് എന്നിവരുള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് കലാകാരന്മാരുടെ പ്രകടനങ്ങളും ചടങ്ങില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Modi welcomed by music artists Hanumankind, Aditya Gadhvi and Devi Sri Prasad onstage at the Community Event at Nassau Coliseum in New York.



