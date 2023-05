ഇത് ജയറാമിന്റെ തിരിച്ചുവരവോ,'അഞ്ചാം പാതിരാ'യ്ക്ക് ശേഷം ത്രില്ലറുമായി മിഥുന്‍,'അബ്രഹാം ഓസ്ലര്‍' വരുന്നു

ജയറാം അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമ വന്നിട്ട് മാസങ്ങള്‍ ഏറെയായി. ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജയറാം ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇന്നുമുതല്‍ ആരംഭിക്കും.'അഞ്ചാം പാതിരാ'യ്ക്ക് ശേഷം ത്രില്ലര്‍ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമയുമായാണ് സംവിധായകന്റെ വരവ്.അബ്രഹാം ഓസ്ലര്‍ എന്നാണ് ടൈറ്റില്‍. ജയറാം അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമ വന്നിട്ട് മാസങ്ങള്‍ ഏറെയായി. ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജയറാം ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇന്നുമുതല്‍ ആരംഭിക്കും.'അഞ്ചാം പാതിരാ'യ്ക്ക് ശേഷം ത്രില്ലര്‍ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമയുമായാണ് സംവിധായകന്റെ വരവ്.അബ്രഹാം ഓസ്ലര്‍ എന്നാണ് ടൈറ്റില്‍.

ഡോക്ടര്‍ രണ്‍ധീര്‍ കൃഷ്ണ രചന നിര്‍വഹിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിലും മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് പങ്കാളിയാണ്.ഇര്‍ഷാദ് എം ഹസ്സനൊപ്പം മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം.





'അഞ്ചാം പാതിരായ്ക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ത്രില്ലര്‍..! അബ്രഹാം ഓസ്ലര്‍.. നേരമ്പോക്ക് ആദ്യമായി നിര്‍മ്മാണത്തിലേയ്ക്ക്... പ്രിയപ്പെട്ട ഇര്‍ഷാദിനൊപ്പം ആദ്യ നിര്‍മ്മാണ സംരംഭം..! ഡോക്ടര്‍ രണ്‍ധീര്‍ കൃഷ്ണന്‍..! ഓസ്ലര്‍ ആയി ജയറാമേട്ടന്‍.. ഷൂട്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ശേഷം സ്‌ക്രീനില്‍..The truth you are searching is searching for you',-മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് കുറിച്ചു.





2022ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മകള്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ജയറാമിനെ ഒടുവില്‍ മലയാളത്തില്‍ കണ്ടത്.പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍ 2 ആണ് നടന്റെ ഒടുവില്‍ റിലീസായ ചിത്രം.