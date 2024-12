How to apply for Minority Certificate: ന്യൂനപക്ഷ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനു അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? ഇത്രയും രേഖകള്‍ കൊണ്ടുപോയാല്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴി ന്യൂനപക്ഷ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം